化妝品龍頭股莎莎國際（178）昨有異動，大成交，收2.05元，單日升8%，今年以來飆高69%，市值63.6億元。

同業龍尾股修身堂（8200），現價1.25元，今年只升23%，市值0.94億元，只及龍頭的1.5%，用作買入長實（1113）半山波老道超豪宅，只能買700平方呎。

1）莎莎1997年上市，彭博走勢圖顯示首日經調整收1.18元，現價較當日高出74%。2020/21年（3月結）上半年大蝕2.42億元，隨時發盈警，料負PE。PB亦高達4.4倍，猶在6年平均3.5倍之上。

2）修身堂2003年上市，彭博走勢圖顯示首日經調整收823元，現價1.25元，跌剩0.2%。2020/21年（3月結）首3季營收12.54億元（上年同期10億元），虧損536萬元（上年同期虧損2,814萬元）。單以第3季計算，賺425萬元。

PB 0.12倍

3）修身堂超爆炸的是，每股NAV 10.75元，PB低至0.12倍，對比必瘦站（1830）5.4倍、莎莎（178）4.4倍、自然美（157）2.7倍、卓悅（653）2.2倍。此外，修身堂手上淨現金4.41億元，相等於公司市值的4.7倍。

4）計市銷率，修身堂又是超爆炸。以現時市值及上年度營收計，修身堂市銷率低至0.07倍，卓悅為0.5倍，莎莎為1.1倍，必瘦站為4.6倍，自然美為5.8倍。

5）修身堂最大股東只持13.5%，欠缺持重大權益的控權股東，易引狙擊或收購。

★修身堂現價1.25元，目標PB 0.25倍，值2.7元。達標市值仍不過2億元，亦只及現金值的一半以下。PB見0.4倍，股價要飆244%。

同場加映：修身堂業務主要「戰場」，在國內。佔51%權益的「東紡」，是美國巨無霸P&G在大中華區三大經銷商之一，亦是華東區No.1經銷商，經銷保健與美容產品。

東紡2005年成立，初時每年營收2.7億元，去年4至12月，營收12.6億元（按年大增26%），年度化16.8億元，三兩年後，有條件增至每年30億元，以純利率4%計（莎莎正常時期純利率為5.1%），年賺1.2億元。以8倍PE計，東紡值9.6億元，修身堂佔51%即4.8億元，已是修身堂今日本身市值的5.1倍。這些數字打打折，也足以令股東驚喜。

何車