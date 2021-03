香港時間星期三凌晨2點半,美國聯儲局結束兩日的議息會議,聲明內容跟一月那次大致一樣,值得留意的分別,是文中一句The pace of the recovery in economic activity and employment has moderated in recent months,今次改寫成Following a moderation in the pace of the recovery, indicators of economic activity and employment have turned up recently,語調明顯變得樂觀。

與聲明一同公佈的經濟預測,亦比去年年底的欣欣向榮,全年實際經濟增長中位數為6.5%,失業率中位數則為4.5%。至於通漲率,則預期會在今年超標,中位數達2.2%,同樣是上調了。

根據一些信用卡消費數據,美國的日常消費已大致回復舊狀,剩下的重災區為餐飲酒店、娛樂體育、交通運輸。預測樂觀的根據,也許是美國在未來幾個月可大致完成疫苗接種,吃喝旅遊、睇波聽歌、搭飛機坐郵輪等停頓已久的消費大爆發,讓經濟重回正軌。

美國經濟縱使反彈,根據聯儲局現時的政策框架,除非通漲遠高於預測,低息環境將會維持,本年甚至明年都不會加息。買入國債的量寬措施,仍會繼續。

聲明一出,股市上升,加密貨幣更是大升。加息無期,股市受惠不難理解,加密貨幣做好就不易解釋了。一個答案,是通漲升溫,超標失控的機會增加,作為另類選擇的加密貨幣就成了避險工具。另一個複雜一點的答案,是零息加上量寬,安全穩陣的回報近乎零,冇啖好食的資金,唯有退而求其次,尋找回報較可觀的出路。這樣層層遞進,資金多少會流進加密貨幣。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

