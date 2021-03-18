美國聯儲局周三（17日）公佈議息結果及最新的經濟預測，將維持利率不變，又指2023年前不會調整利率，並維持每月1200億美元的資產購買規模不變。不過，18位聯儲局官員中，7人預計2023年底前利率將上升，對比12月會議中僅5人持此看法，市場憂慮聯儲局可能比預期更早收緊貨幣政策，主席鮑威爾卻認為只是少數派觀點。

鮑威爾重申，目前仍不是開始討論縮減買債力度的時機，無需對近期債息上升作出反應。聯儲局維持每月購買至少800億美元國債，以及至少400億美元機構按揭抵押證券，直到就業和通脹率「取得進一步實質性進展」。

聯儲局指出，需要看到實際通脹上行，才會收緊政策。預期通脹將短暫上升，但不代表需要加息，目前受疫情拖累的重災行業依然疲弱，相信未來經濟仍視乎疫苗接種進度等影響， 目標是長期平均通脹達到2%。

聯儲局上調今年經濟增長至6.5%，通脹率為2.4%。

議息結果公佈後，美股升至創歷史新高，道指反彈221點，破頂高見33,047點，收報33,015點，升189點或0.58%；標指亦創新高，收報3,974點，升11點或0.29%；納指跌轉升，收報13,525點，升53點或0.4%。

中概股走高，百度漲3.9%，收報277.13美元，創出3月3日以來最高收盤價。億邦國際漲12.7%，報11.78美元，創歷史新高；嘉楠耘智漲11.6%，報32.3美元。

美國十年期國債債券孳息率報1.634厘，跌0.43%。

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