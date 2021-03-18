尼爾森今日發表香港今年廣告市場投放預測調查結果，提到去年香港整體廣告投放金額為221億元，按年下跌18%，惟金額自去年下半年開始上升，如去年第四季按季升12.9%。2020全年計，網上（如流動通訊及社交媒體）的投放金額逆市按年升2%。

尼爾森調查亦指，去年網上及傳統媒體廣告投放預算比例為59:41，實際投放為58:42，大致相同。而今年網上及傳統廣告預算比例為64:36，網上投放按年增5個百份點。

今年網上廣告投放預算方面，社交媒體投放金額比例為16.6%，按年增5.3個百份點，而KOL亦按年升1.1個百份點至6%；至於展示型廣告（Display Advertising）、影片廣告比例為9.8%及9.4%，略為下跌。傳統媒體方面，電視依然為最多廣告商選擇的媒體，比例為9.6%，大致持平，而紙媒及事件營銷（event marketing）則顯著下跌。

尼爾森香港媒體副總裁呂詠琦表示，受訪廣告商對今年市況審慎樂觀，普遍認為會較去年理想。但認為現時經濟未完全復蘇，加上政局未明朗，料市況要完全回復正常要最少一年時間。

呂詠琦續指，現時市民減少面對面聚會以及上網時間增加已成習慣，料在疫情結束後亦不會轉變。調查中亦顯示不少廣告商面對預算不足的問題，建議盡可能選擇合適的營銷方案，「好似將部份product line轉到e-commerce，唔好咩都唔做」，並要檢討其有效性及回報。

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