各位蘋果財經讀者大家好，上星期四本欄以「戒急用忍，持盈保泰」來作結，回看過去一個星期，港股由Chok過謝霆鋒，變成輕輕鬆鬆鄧子峰，某程度上是等待一個事件，就是美國聯邦儲備局公開市場會議息會議結果及其會後聲明。

隨着美國10年期國庫債券孳息率升到冇朋友，昨晚執筆時一度高見1.678%，已經大幅拋離S&P 500指數收益率1.53%很多個身位，互聯網科技生化科技股，即使似是應酬式，昨晚美股早段仍要先回落。

隨着10年期和30年期債券孳息率持續上升，孳息曲線變得越來越陡峭，筆者任教投資課程多年，每當講解美國國庫債券孳息曲線，都要姜B上身大做手勢，So I say 傾斜的丶平坦的丶懸崖的丶V型的因為不同形態，都反映不同的通脹預期丶經濟走向，以及資產價格預期變化。

最簡單的理解是，一條越來越越傾斜的孳息曲線，亦即長債孳息升勢明顯高於短債，往往背後其實只有兩個，第一就是市場普遍經濟出現復蘇，長期利率有機會穩步上升；第二個情況，就是預期通貨膨脹會急劇升溫，而導致長債孳息向上；但還有第三個最惡劣的情況，就是通脹預期持續升溫，但經濟增長復甦步伐不似預期。

上述三種情況，只有第一種對股市帶來中性的效果，另外兩個情況，都肯定利淡股票市場。

那麼，聯儲局主席鮑威爾，會否如部份市場人士主觀願望，推出1961年及2011年曾先後推出過的扭曲操作Operation Twist ，即沽短債，買長債呢？

過去數天撰寫專欄、接受訪問和在Finance事UpYouTube頻道已多次強調，推出扭曲操作機會等於零，原因着實很簡單，雖然鮑威爾曾指出，長債孳息上升引起他關注，但同時強調孳息曲線，即使越來越傾斜，仍然是一個正常狀況。

由於美國目前新冠肺炎疫情逐漸受控，加上接種疫苗情況理想，經濟復蘇憧憬強烈，由此可見現在絕對不需要推出扭曲操作，當然聯儲局也不急於現在收水，維持目前量化寬鬆貨幣政策，包括維持聯邦基金目標利率在0至0.25%，以及每個月定期購買債券規模，不變應萬變應該都會是他的策略。

是日必炒策略方面，上星期建議大家趁低吸納，兩隻來港第二上市的美股，包括日前已定價的百度（BIDU），以及今日開始公開發售的Bilibili（BILI），隨着長債孳息在聯儲局議息會議後回順，加上美股三大指數做好，刺激前者股價上升，後者亦脫離低位。短線操作角度，不想等，當然可以直接買美股，由於Bilibili本港上市入場費較高，美股一股股買可能更加上算。

除此以外，進取投資者亦可以留意，汽車代理股和航空股，以估值和技術因素而言，永達汽車（3669）和東方航空（670）短炒值博率較高。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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