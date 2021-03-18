近期工商舖市轉旺，不少投資趁機推售重磅貨。本港連鎖中式酒樓集團首灃控股（1703）旗下煌府，最新放售沙田石門京瑞廣場二期逾一層自用樓面，意向價逾5.48億元。

中原工商舖李婉琪指，該行新近獲業主委託，以招標形式出售京瑞廣場二期3樓連平台花園，以及5樓平台，意向價約為5.48億元。其中3樓面積約34,955方呎，備有16,111方呎特大空中花園平台；而5樓平台面積則約6,943方呎，以意向價計，平均呎價約9,446元。

李婉琪續指，3樓目前現由業主自用作酒樓，另部份單位租予健身中心；而按樓書顯示，3樓可劃作7個舖位出租，面積介乎約852至26,235方呎。另物業亦可以售後租回形式交易，業主將以月租約182.6萬元承租，租金回報可達4厘。

資料顯示，上述3樓樓面由煌府於2015年4月斥2.5億元購入，當時用作集團「煌苑」品牌首個落戶點，並屬集團第二大旗艦店。

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