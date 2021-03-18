土地供應短缺，政府設立50億元「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，去年四大發展商中除長實(1113)外，其餘三大發展商都紛紛捐地支持。最新根據屋宇署資料顯示，新地(0016)元朗同心村項目及恒地(0012)元朗江夏圍項目都獲批建築圖則。

根據屋宇署資料月報顯示，恒地與博愛醫院合作發展的江夏圍項目，獲批建8幢4層高住宅樓房、1幢2層高及5幢1層高建築物，共涉及總樓面面積約66萬方呎，其中住宅用樓面近62萬方呎，非住用樓面則為4.1萬方呎，涉及1,998伙。

江夏圍最新批出的建築圖則，較去年5月向城規會申請時略為縮小，當時總樓面面積66.9萬方呎，包括不超過2.1萬方呎非住用樓面，以興建10幢4層高住宅大樓，及2幢2層社區大樓。

至於新地與聖公會福利協會共同發展的元朗東頭過渡性房屋「同心村」，獲批建3幢4層高過渡性房屋及另外7幢非住用建築物，總樓面約42.24萬方呎，當中約40.92萬方呎住宅樓面及1.3萬非住用樓面，涉及約1,800伙。

另外屋宇署1月共批出17份建築圖則，其中港島5份、九龍6份及新界6份。當中包括10項住宅及商住發展、5項商業發展，以及2項社區服務發展。除了上述兩大過渡性房屋外，亦包括新世界深水埗通州街306至312號舊樓項目，涉及約3.58萬方呎住宅樓面；佳兆業旗下屯門第48區青山公路青山灣段的屯門市地段第518號項目，涉及約58.2萬方呎住宅樓面。

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