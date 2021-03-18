市區可供發展土地緊絀，不少發展商積極透過強拍增土儲。恒地（012）最新以強拍底價4.82億元，成功統一紅磡黃埔街及必嘉街一籃子物業業權。

紅磡黃埔街22、22A及24號及必嘉街88、90及90A號，現為8層高舊樓，涉及5個地舖、1個儲物單位，另1至7樓為住宅單位。物業目前劃作「住宅（甲類）4」用途，地盤面積約4,675方呎。資料顯示，恒地早年已收購項目約93.75%業權，新近再以底價4.82億元統一業權，較2018年1月估值為3.09億元，高出約56%。

事實上，恒地於區內併購活動已進行多年，料已接近尾聲，對上則以強拍底價20.45億元，投得機利士南路2至24號（雙號）舊樓物業，以及早前以底價26.695億元投得毗鄰黃埔街26至40A號及必嘉街83至85號，以及黃埔街2至16A號舊樓。連同最新投得區內項目，整個紅磡項目涉資近52億元。

恒地執行董事黃浩明早前曾表示，整個項目將作商住發展，涉及約100萬方呎樓面，以中小型住宅為主，相信屬「黃埔新邨進化版」；而項目首期最快可於明年底登場，料於2024年落成。

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