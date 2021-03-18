港人透過BNO簽證移民英國熱潮不減，然而英國稅務繁複。有海外房產和移民理財諮詢公司發表調查報告指，港人對於移民英國後的稅項有初步理解，同時有近6成受訪者不太了解何時成為稅務居民，以為住滿183日才會成為英國稅務居民，有專家指，事實上最快留英16日都有機會已被介定為英國稅務居民。

報告中指，逾7成受訪者明白即使非英國永久居民也有機會課稅；同時近6成受訪者誤以為於一個稅務年度內，需要於英國居住滿183才會成為英國稅務居民。盛世財富集團行政總裁李明正指， 根據英國稅例，只要在一個稅務年度，在英國居住16天或以上便有機會成為英國稅務居民。

另外，他亦指，香港沒有遺產稅，受訪者對於遺產稅問題亦相對陌生，接近一半受訪者認為只要資產儘早轉移至子女名下便可避開遺產稅，但事實上這只能短暫「解決」遺產稅問題，治標不能治本，只是將疑難留予下一代解決。

他又指，英國本地人為慳遺產稅及資產增值稅，會將資產「唧入」信託，例如各類保單。他補充指，危疾及醫療保險提取時不用課稅，若保險涉及有現金價值﹑分紅﹑儲蓄及利息等，或跌入稅網。

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