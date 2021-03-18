全球半導體晶片供應短缺，中國吉利控股公司旗下富豪汽車（Volvo Cars）周三宣佈，將會於本月暫停或調整在中國及美國的生產計劃。

富豪汽車表示：「我們預期第二季的情況將變得至關重要，因此決定採取措施把生產受到的影響降到最低」。而其瑞典公司上個月曾表示，生產可能在第一季面臨「巨大風險」。

吉利（175）開市報25元，現報25.1元。

晶片短缺衝擊全球汽車製造商，日本兩大汽車製造商豐田及本田亦宣布美國的生產線暫時停工。而福斯汽車（Volkswagen）旗下Traton的卡車製造商Scania於本月亦宣布受晶片短缺影響而可能要停止生產。

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