鰂魚涌太古城車位需求大，市場再錄租務成交。中原地產趙鴻運表示，太古地產（1972）去年底拆售太古城車位，至今已賣出逾160個車位，不少業主買入作收租用途，隨着二手放盤量增至22個，租金有所受壓，部份急於出租業主，不惜劈租吸客。

趙鴻運表示，太古城6期2樓雙號車位，由投資者去年12月以200萬元買入收租，原本叫租4,500元，業主為免空置而盡快租出，不惜減至4,000元成交，創屋苑二手車位新低，租金回報率跌至2.4厘。太古城已錄得5宗二手車位租務成交，最貴為2樓單號車位，屬單邊位置，業主去年底以215.6萬元買入，上月以高達5,800元租出，創屋苑新高，租金回率3.2厘。今次成交車位同樣是2樓，意味同層車位租金短短一個月大跌三成。

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