【本報訊】長江基建（1038）去年營業額增6.2%，至383.52億元；股東應佔溢利73.2億元，按年跌30%，每股盈利2.91元；末期息增加0.6%至1.79元，全年股息合計2.47元，按年微增0.4%。

受非現金項目影響

長建解釋，純利下降主要為非現金項目所致，包括英國錄得非現金遞延稅項支出14億元，以及英國及澳洲項目錄非現金折舊4億元，疫情影響僅佔約6億元。如撇除非現金項目及疫情影響，去年溢利跌幅約7%，主要由於包括Northumbrian Water在年內展開之新規管制度下溢利貢獻減少，以及滙兌損失。

分部盈利貢獻上，來自電能的基建業務貢獻跌14%至22.05億元，英國業務溢利跌44%至26.03億元，澳洲業務溢利跌11%至18.64億元，歐洲大陸業務溢利升98%至15.5億元；加拿大及新西蘭業務溢利分別跌20%及22%，分別為2.68億及1.34億元。至於中港投資組合溢利2.9億元，按年跌22%，其中基建材料業務表現穩固，溢利貢獻呈正增長，惟內地投資組合業績較去年遜色。

主席李澤鉅表示，集團自上市24年來股息連年增長，隨着全球活動回復正常，相信增長機會亦會隨之湧現，對旗下投資組合業務，尤其是非受規管行業的恢復增長感到樂觀，未來憑藉強勁資產負債表和既有業務的穩定收入來源，透過內部增長和收購活動持續發展。