聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）新報告預期，2021年全球經濟增長4.7%，較早前預期高，但社會不平等、負債和投資疲軟等問題，仍威脅著人們對未來的希望。

報告稱，得益於美國接種疫苗取得的進展，經濟的強勁復甦，與1.9萬億美元的新財政刺激措施預期將刺激消費，調高今年全球經濟增長。但若與疫情前的增長趨勢相比，今年年底全球經濟仍將收縮超過10萬億美元。

報告指，全球經濟受到的衝擊，發展中國家首當其衝，雖然今年所有地區都會出現轉機，但潛在的健康和經濟下行風險仍可能有雪球效應。

報告又指過時的經濟教條、薄弱的多邊合作和普遍不願解決不平等、負債和投資不足，都因疫情惡化，如果不改變方向，對許多人來說，新常態將是不平衡的復蘇、易再受衝擊和持續的經濟不穩，又形容2020年為「可怕的一年」，並坦承末來可能更壞。

世界銀行估計，疫情令有2.5億人將陷入貧困，每天收入不足3.2美元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！