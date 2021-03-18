昨日公佈業績的微盟（2013）大跌逾一成，現報18.78元，跌15%。

花旗發表報告指，微盟去年收入差過市場預期，不過經調整溢利則大致符預期。

該行指，留意到公司訂閱收入大致符預期，不過針對性營銷方面的收入則遜預期。展望今年公司計劃進一步滲透線下商戶，並推出PaaS生態系統及改善商戶解決方案。該行將公司2021至23年淨利潤率預測由6%、10%及13%，調整至8%、12%及15%，

花旗指去年微盟智能零售收入按年升225%至1.45億元人民幣（下同），商戶數目由2019年的1,100戶升至3,600戶，在智能餐廳方面去年增長受疫情拖累，不過ARPU增長理想，公司計劃推整合解決方案，相信今年增長有望加快。

花旗將微盟目標價由38元降至36元，評級為「買入」，認為公司在線下數碼化穩步推進，加上在商戶解決方案方面有不錯的潛力。

微盟公佈，去年收入19.68億元，按年升37%，經調整淨利潤按年增39.1%至10.8億元，剔除SaaS破壞事件的收入則升43.7%至20.6億元。

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