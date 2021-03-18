由新地（016）發展的沙田多石街瓏珀山將於下周上樓書，部署下個月開賣。集團代理總經理胡致遠指出，項目四房單位的廚房附有德國Miele品牌智能焗爐。

Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示，項目引入最新7000系列智能爐具，是全港個引進該系列的分層住宅。焗爐設有wifi功能，用家可用App實時控制廚房電器，焗爐內設高清鏡頭，可抵440度高溫，用戶可以遙距控制焗爐溫度，零售價達5.9萬元。

此外，大埔白石角雲滙昨日連沽11伙，胡指，項目將於本周內加推，強調有加價空間。

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