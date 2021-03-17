【本報訊】政府致力推動電動車普及化之餘，市場對車位需求有增無減，造就部份屋苑車位成交刷新高。鄰近香港仔遊艇會的居屋南濤閣，市場新近錄一個車位以160萬元售出，創下該居屋新高價。

都會駅車位3年蝕11%

土地註冊處資料顯示，香港仔居屋南濤閣3樓雙號車位，今年2月獲買家以160萬元承接，造價創下屋苑車位新高價紀錄。資料顯示，車位原業主2014年以63萬元買入，持有車位約七年，是次沽出賬面賺97萬元，升幅1.5倍。

雖然車位需求增加，令造價易升難跌，不過亦有業主要損手離場。將軍澳都會駅1樓單號車位，業主2018年以195萬元買入，上月以173萬元售出，持貨約三年，賬面已蝕約22萬元，蝕幅11%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2月整體住宅車位登記（包括一手及二手）錄815宗及14.54億元，較1月份885宗及15.4億元下跌7.9%及5.6%。

2月份的數字下跌，主要是適逢新春長假；自去年非住宅物業取消雙倍印花稅後，車位交投顯著急升，由去年12月錄483宗急升至795宗，今年1月更逼近900宗水平。近三個月平均每月車位登記宗數為830宗，顯著高於減辣前三個月平均約500宗水平。

事實上，發展商亦積極推售新盤車位，一手車位交投連續3個月高企400宗，涉及9億元，是2011年4月後首次出現。