新盤市場熾熱，不少發展商乘勢推盤。太古地產（1972）旗下灣仔星街8號早前推出3伙單位招標，已暫沽兩伙。發展商乘勝追擊，最新公佈首張價單，涉及30伙，折實入場價由1,551萬元起。

太古地產住宅業務董事杜偉業指，星街8號即日起接受認購登記，並將於下周五抽籤，下周六發售。杜偉業續指，項目早前推出3伙單位招標，包括兩房及三房戶型，其中兩伙新近分別以1,902萬元及4,250萬元成交，可見豪宅項目仍然有價有市，雖然近期有豪宅項目延緩銷售，但都對星街項目有信心。

項目首張價單涉及30伙單位，實用面積431至913方呎，價單定價由1,632.9萬元至4,413.7萬元，呎價34,743至48,343元；4月30日前成交將會獲得5%折扣優惠，折實後售價為1,551.3萬元至4193萬元，折實呎價為33,006至45,926。是次入場單位為3樓B室，實用面積470方呎，價單定價1,632.9萬元，呎價34,743元。

連同早前沽出的2伙招標單位，整批項目37伙尚餘5伙單位待售，料將於稍後時間以招標形式推售。

灣仔星街8號毗鄰太古廣場，涉及37伙，實用面積431至1,198方呎，間隔涵蓋一至三房，主打兩房單位，其中頂層為複式單位。

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