我經常以Short Put賺回來的資金，作為Long Call的彈藥，有人叫這個做法為「草船借箭」。我想跟大家分享這個做法的好處及幾個竅門。

首先，Long Call是賺錢難度頗高的策略。第一，期權價格的上落幅度很大，Call價隨時於短期內下跌4、5成，投資者在被嚇怕下買賣易失誤。第二，期權有時間值損耗，就算正股價格不跌，Call價會隨時間減值。第三，即使正股上升，只要升幅不夠大，仍有機會要輸錢。

當然，Long Call 也有好處。第一，有限風險，輸盡只是買入期權的本金，風險容易控制。第二，只要正股升幅夠大，期權的槓桿可以倍大回報，輸最多輸100%，贏就可以贏本金幾十倍以上。這個策略，難賺錢，但潛在回報高。有甚麼方法，可令Long Call的難度稍降呢？我的做法，就是以一些極價外的Short Put，來做Long Call的本金。以下是一些要注意的要點：

1) Short Put不能做得過大，要有能力接貨，並分散風險。做Short Put但接貨能力不足，可以輸很多錢。

2) Short Put 和Long Call不必是同一股票。Short Put 我會選擇引伸波幅較高而又有基本因素支持的股票。

3) 想兼賺多一點時間值，可以揀Short Put距離到期日少於30日，Long Call 就選到期日多於30日，Long Call的引伸波幅最好是低於30%。

這樣做，即使有時估市不準，但也不致要輸錢。若估得準，在Short Put、Long Call同賺的情況下，回報相當理想。不過，謹記要做好Short Put的風險管理，這亦是長遠勝敗的最重要一環。

莫家強