【本報訊】康宏環球（1019）前日特別股東會（EGM）有疑似黑社會背景「股東」衝入會場，除打爆公司玻璃外，亦有職員被打傷送院。公司報警後，警方反黑組介入並拘捕在場人士。據了解，因毀壞及傷人被捕的8人屬14K，但拒絕透露背後是誰人指使。消息指，對陣雙方都有安排人馬到場助陣，火藥味甚濃。康宏發言人前晚表示，對以上行為感到震驚和憤怒，並予以最嚴厲譴責，會全力配合警方執法。

到昨日康宏舉行股東周年大會（AGM），警方事先於場外重重戒備，而場內會議初段，康宏董事會仍舊重申「台灣幫」富邦一方投票有效，對家「深圳幫」佳兆業一方的投票權亦一如過往遭褫奪。

大會無視佳兆業「禁令」

佳兆業一方律師黃啟豪在股東詢問期間突然表示，已獲高院頒出禁制令，要求禁止會議繼續。深圳幫的代表律師曾向大會主席建議休會10分鐘，核實文件真確性。然而，大會主席在詢問法律建議後卻繼續會議，甚至欲加速進行投票，黃啟豪曾警告其正藐視法庭，惟制止不果，大會主席並以安全理由禁止股東詢問，同時派出員工警告並阻擋前往主席台的人士。其後大會主席匆忙宣佈會議結束。

黃啟豪會後直斥大會手法下等，認為今次的投票是不合法。他指所有事都十分倉促。他續稱，郭曉群今日在高院會有聆訊，代表公司控告所有董事及大股東，其行為損害康宏利益。不過，康宏發言人表示，昨康宏至股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說。

場內另有小插曲，代表佳兆業一方的立法會議員謝偉俊在大會開始20分鐘後始到達會場，惟入場數分鐘後便步出。他表示被國藝（8228）主席冼國林呼喝趕走，「冼國林好似成個保安阿頭咁粗暴地趕我走，話會議結束咗。」冼國林回覆本報時承認在會場曾大聲申斥謝偉俊，同時炮轟「深圳幫」馬時亨顛倒是非，「令人懷疑係咪現時香港可以靠打人去達到目的。」

前日的EGM投票結果，在佳兆業一方投票權被褫奪下，富邦一方委任的董事獲通過，至於佳兆業罷免委任己方及罷免富邦一方的董事則被否決。