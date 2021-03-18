【本報訊】樓市蝕讓持續。有「買家墳場」之稱的大埔比華利山別墅，本月兩宗成交全屬蝕讓，呎價再失守1萬元，平過新界不少公屋。

市場消息指，比華利山別墅溫莎道單號屋，實用面積1,606方呎，以1,538萬元易手，呎價9,577元創屋苑近五個月新低。原業主2011年向恒地（012）以1,828.9萬元購入，持貨10年賬面蝕290.9萬元或16%。據了解，原業主是次屬換樓，一名與其同名的人士，上月斥1,971萬元購入大埔白石角海日灣II、實用面積1,517方呎低層戶。

大埔知名豪宅之一比華利山別墅，呎價竟不足1萬元，屬新界公屋價水平。據中原成交紀錄，大埔運頭塘邨運亨樓低層19室，實用445方呎，今年初連地價以443萬元易手，呎價9,955元。大埔公屋太和邨，近期成交呎價更要過萬元。

近年標榜毋須入息證明的新盤，面臨斷供危機。馬鞍山星漣海再現銀主盤，為1座頂層E室連天台四房全海景特色戶，實用面積1,236方呎，上月以1,998萬元沽出，呎價16,165元，料創區內特色戶呎價新低。

駿景園「97貨」賺一成

原業主2017年以2,440.6萬元向長實（1113）一手買入，三年多貶值442.6萬元或18%。原業主當年獲發展商旗下財務公司提供三年過渡性貸款，為樓價85%，毋須入息證明，坊間稱為「呼吸Plan」。

屬1997年蟹貨重災區之一的沙田駿景園，再有蟹貨業主鬆綁離場。消息指8座低層A室，實用面積1,039方呎，以1,313萬元易手，呎價12,637元。原業主1997年6月以1,160萬元買入單位，坐艇多年終返家鄉，持貨24年升值一成多。