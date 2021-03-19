招行（3968）去年多賺5.42%，錄973.42億元（人民幣‧下同），每股派息1.253元人民幣，按年微增4.4%。

期內營業收入升7.7%，錄2904.82億元；淨息差2.49%，按年跌0.1個百分點，淨利息收入1850.31億；非利息淨收入10554.51億元，按年增9.15%；而信用減值損失為648.71億元，按年增38億元。單計第四季，招行賺207.39億元，按季跌22.7%。

資產質素方面，不良貸款總額為536.15億元，按年增13.4億元，不良率則減0.09個百分點至1.07%；撥備覆蓋率437.68%，按年增10.9個百分點；核心一級資本充足率進一步增加至12.29%。

展望今年，該行預計淨利息收益率將繼續承壓，主要是資產定價提升難度較大，同時負債成本整體面臨上行壓力；另預計非利息淨收入在多重挑戰下仍可保持穩健增長。

招行續指出，在風險可控的前提下，將加大小微貸款和消費貸款投放力度；在注重風險防範和客群結構優化的基礎上，信用卡貸款預計將保持平穩增長，料貸款增速較去年略有提升，主要是估計客戶信貸需求將有所上升。

講到資產質素管控，招行指會不斷優化信貸政策，提升行業研究和客戶認知能力，加強重點領域風險排查，高效處置不良資產，加大金融科技賦能，夯實風險管理基礎，努力保持資產質量相對穩定。

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