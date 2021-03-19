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新盤成交｜名日．九肚山頂層四房3,465萬沽 呎價2.82萬元雙新高

9分鐘前
名日．九肚山預計關鍵日期為2023年3月底，樓花期長近2年。

市場大額成交不斷，由長實（1113）發展的沙田九肚麗坪路名日．九肚山，是區內少有正在開售的樓花項目，最新再沽出2伙頂層連天台特色戶，其中一伙以3,465萬元沽，呎價2.82萬元雙破頂。

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一手成交紀錄冊顯示，名日．九肚山2座25樓C室，實用面積1,228方呎，四房雙套房間隔，連天台743方呎，最新以3,465.1萬元沽，呎價28,217元，均創項目新高。同層B室，同日亦以2,759.9萬元售，單位實用面積1,053方呎，連570方呎天台，三房一套間隔，呎價26,210元。兩單位合共吸金6,225萬元。

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