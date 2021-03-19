城規會定期都會檢討修訂地區發展大綱圖，最新宣布修訂觀塘（南部）分區計劃大綱核准圖，主要涉及改劃開源道及偉業街交界處南面及西南面的數幅土地，即目前鄰近觀塘碼頭的交通總匯及駕駛學院地段，其中部分政府或休憩用地等修改作商業用地，又將部分政府用地改作休憩用地。

城規會宣布，修訂觀塘（南部）分區計劃大綱核准圖，將目前鄰近觀塘駕駛學院的交通總匯地段，由政府、機構或社區地帶、休憩用地及顯示為「道路」的地方改劃為商業用途，並訂明建築物高度限制，並將地段近海部分改劃成休憩用地用途、開源道變電站對出道路及政府機構用地同樣都改劃成休憩用地。

同時將觀塘駕駛學院東側一大部分用地，改劃成「排水設施及地面公眾休憩用地」，同樣都會註明建築物高度限制，而目前已經為「基業里」的地段，及交通總匯一部分出入口位置，原本土地用途為政府機構用地，則改為顯示為「道路」，符合目前用途及預留作擬建道路。

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