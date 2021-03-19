近年SPAC「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company）大行其道，CNN引述消息人士指，瑞銀（UBS）已秘密禁止其理財顧問向客戶推銷SPAC，瑞銀不予置評。

該消息人士透露，瑞銀只容許客戶自發提出買賣SPAC，換句話說，理財顧問不得主動接觸客戶並鼓勵他們在公開市場上買賣特定的SPAC股票。瑞銀主要考慮是，在和未上市公司合併之前，該行對SPAC的信息和研究十分有限。

SPAC俗稱空白支票公司，主要是由基金成立的「空殼公司」，只有現金且沒有實質業務，並待日後收購體現其價值。根據Dealogic數據顯示，2021年為止，SPAC已經集資超過800億美元，比去年同期激增2,000%。

亞洲不少家族辦公室，包括新濠國際（200）主席兼行政總裁何猷龍旗下私人家族辦公室「黑桃資本」，計劃建立以SPAC為主題的投資組合；新世界發展 （17） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦有意通過SPAC，在美國籌集2億至4億美元資金並上市。至於長和系創辦人李嘉誠，傳正籌備通過在美國上市的SPAC，集資約4億美元；李澤楷更考慮在美國設立第三間SPAC。

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