被外界稱為「狂人」的恒大（3333）董事長許家印，以超級工作狂見稱，作為這位狂人的頭馬，實力及財力均不容小覷，曾經以年薪3.6億元，打敗長和（001）董事總經理霍建寧，他就是內房界的打工皇帝──夏海鈞。

今年57歲的夏海鈞出生於哈爾濱，畢業於廣州暨南大學，原為一名高級經濟師，曾以常務副總經理身份，帶領中信集團旗下地產公司中信華南東莞公司，由一間寂寂無名的小公司，發展成東莞市龍頭企業，至2007年「空降」成為恒大總裁。

當年許家印身邊有不少老臣子，惟他認定夏海鈞是難得的人才，內媒更傳他曾「三顧草蘆」，「如果你願意來恒大，可以先做董事局副主席、常務副總裁，如果你有能力，三個月後，我就把總裁位置讓給你。」結果其時真的順利升任。

能夠被這位工作狂老闆重視，自然有一定能耐，據許家印自傳形容，他曾稱「恒大1年可以做別人3年的工作」，要求員工上下變成工作狂，開會至凌晨2、3點是等閒事，更曾要求員工要於電話響三聲之內接聽電話，否則須罰款2萬元。夏海鈞當時不敢相信這種內地稱為「狼性」的工作文化，曾傳出其在加拿大的太太也不相信晚上真的在開會，結果回到廣州後才發現是真人真事。

鋤D會助陣 與彤叔拖手出席上市會

不過，他成為年薪過億元的房企總裁前，曾與許家印走過一段事業低谷期。夏海鈞加入公司初期，2008年遇上恒大首次上市「撻Q」，當時恒大資金缺口近150億元，內地多個地產項目被迫停工，董事會隨即對夏海鈞提出質疑，要求罷免其總裁職務，惟許家印未有答允。

到處撲水的許家印，在英皇主席楊受成引薦下，搭上新世界創辦人鄭裕彤，一年內每周都來港與彤叔吃飯及打牌，其餘鐵腳包括「鋤D會」的劉鑾雄、張松橋、楊受成以及何柱國，夏海鈞亦跟隨老闆中港兩邊走，終獲一眾富豪投資。

2009年恒大成功上市，夏海鈞與彤叔手拖手出席上市推介會，可見兩人關係友好，於上市一事功不可沒。值得注意的是，這名打工皇帝在2009年招股文件中，申報自己為加拿大籍，縱然其沒有在外地升學或工作背景。

創銷售新高 人工暴增三十倍

除與老闆共患難外，他亦讓恒大從廣州龍頭走向全國化。他曾指「相比起萬科、富力等較早冒起的房企，恒大一直是追趕着的角色」，其後透過制定賣樓策略，包括進軍中國三線城市、提供全國賣樓折扣優惠、實施無理由退房政策，2016年超越對手萬科成為全國銷售冠軍。

隨着銷售成績大躍升，他的人工水漲船高，由加盟恒大翌年，年薪僅得495.6萬元人民幣，至2017年高峰期已達2.98億元人民幣，折合約3.6億港元，加入恒大至今薪水暴增三十倍，2019年透過行使恒大認購權，沽貨套現約11億元。身家豐厚的他不吝投資，2019年斥1.56億買入北角柏傲山頂層複式單位，2020年以個人身分斥5.5億元領投恒大物業（6666）。

造車曾受挫 成恒大轉型關鍵

作為最強打工仔，替老闆賺錢之餘，也要一同承受開荒的壓力。隨着內房融資收緊，恒大表現不復以往亮麗，許家印深知單靠經營房地產已難有突破，於是展開多元化業務計劃，先後進軍糧油、磺泉水、奶粉等領域，卻幾乎失敗收場。2018年他決心發展電動車，並揚言要「於3至5年內，將恒大汽車發展成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團」。

可惜，恒大第一次試水溫，入股賈躍亭掌舵的電動車生產商法拉第未來（Faraday Future）時並不順利，夏海鈞當時就任FF董事局主席，因爭議不斷一度與賈躍亭對簿公堂，導致發展進度停滯不前。夏沒有因此受挫，反而大舉擴張版圖，陸續收購廣匯集團、瑞士電動車商NEVS等，終於去年發佈新能源汽車「恒馳」，並落實在今年正式投產。

雖然首架恒馳仍未見影，恒大汽車（708）業務亦連年虧損，惟單靠電動車概念，已足以為恒大開拓資金流，隨著電動車準備投產，過去一年恒大汽車股價飆升近9倍，市值一舉超越母企恒大集團，夏海鈞更興奮表示，「這預示恒大戰略轉型成功，一個賦予高科技基因的新恒大已展現在世人面前。」

分析：管治能力極高

對於夏海鈞多年的工作表現，交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰認為，雖然恒大業務方向好壞參半，早年投資電動車FF非一帆風順，投資恒大冰泉亦曾受挫，不過，恒大能達至現今的規模，需要極高的管治能力推動，讚賞夏的執行能力十分強。有市場人士指，去年底集團傳出財困時，他的團隊短時間內，讓多位戰略投資者答應放棄回購股權，順利渡過危機，反映其資本操作上效率驚人，更可稱為「最強Banker」。

然而，恒大近年受內地「三道紅線」政策壓頂，高負債隱憂還未消除，電動車業能否成為恒大新的增長引擎，仍然是未知之數。夏海鈞的高薪待遇不復以往，與恒大集團股價走勢相似，由2017年高位的31.55元劈半，他自2018年起連續兩年減薪。今年他能否扭轉乾坤，重新登上最強打工皇帝之位，下月公佈年報就能揭曉。

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