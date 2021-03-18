香港民主政制被殘酷一丁，中共落實全面管治，完全掌控各領域；法庭變了中國特色，這也令商界及金融界極為困擾。用幾個洋面孔，掌管監管機構，不能淡化香港現在的鎮壓式大換血。正如英國《泰晤士報》評論文章所說，在香港的非常任法官，不應該再為「敗壞的制度背書」，為香港的偽極權法治抬轎。低端建制變了「忠誠的廢物」，新香港人接棒，中共將會完全掌控所有權力機關，任何反對派，也沒有立足之地。

新香港人和舊建制派，也會進入爭權奪利廝殺列車。中聯辦的駱惠寧在國家安全問題上，隨時可向特區政府加壓，完全由京人治港。這樣的偽一國兩制，和緬甸軍政府現在的高壓鎮壓，只差一兩步。在自由經濟市場，我們以靠制度，相對性的公平競爭，才會在那地區作中長線投資。

執筆之時，美國和中國將會在阿拉斯加的Anchorage作高峯會。美國國務卿Anthony Blinken從南韓及日本回美國中，中方來「摸底」，其實兩國的底線，大家很清楚。根據《華爾街日報》所指，北京計劃趁這次面對面會談，要求美國撤銷前總統特朗普任內許多針對中國的限制政策。我更相信拜登總統不會太偏離前總統特朗普的強硬路線。

「去鄧小平化」正在上演

氣候變化議題，會是兩國有溝通的切入點。但中美普世價值不同，再加上緬甸的局勢，美國對緬甸有限度的制裁，中國對緬甸的不譴責，多個層面上，中美關係短期內也難降溫。

股壇長毛Webb幾個星期前說到，12月到1月份數星期，有1%香港人口淨流出。在政治打壓下，我認識的半生熟藍絲、共產黨員，還是身體和嘴巴行為不一致。在地產上沽貨離場，放進離岸銀行是第一部曲；第二部曲，在海外置業。他們最深的記憶，是1949年上海淪陷的情況。香港這次大換血，其實是賭一鋪對現時的高壓改造，還剩下多少信心。

最恐怖的地方，就是明顯地見到，「去鄧小平化」正在中港上演中。新的「一國兩制2.0」，已經是鴨寮街的勞力士錶。這次香港的「真正回歸」，原來是硬上，100%的政治暴力。星期六早上十點，我會在YouTube的Ed Chin Channel，分享「港版大換血、遇見的未來」。到時見！

錢志健

資深對沖基金經理

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