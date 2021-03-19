政府疫苗開始接種，德國BioNTech研發嘅復必泰疫苗（又稱輝瑞疫苗）已於本月10日開打，據「 醫．思維」Facebook專頁，今年60歲的李嘉誠紅顏、維港投資創辦人周凱旋亦有響應，今日早上到養和醫院接種輝瑞疫苗，據稱她與朋友分享照片時，附上「齊打疫苗HK」訊息。

維港投資雖然未有投資研發疫苗的藥廠，不過去年周凱旋於訪問時曾提及，有份投資的一間科技公司Homodeus，將提供快速病毒檢測儀器，並表示，「政府沒有可能一個星期和你做一次全民檢測，Cost a lot of money（要使好多錢），即使是中央付費的，我們也不要成為別人的負擔。」她又指，若未來市場出售疫苗，她就一定會注射。

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