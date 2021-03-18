財滙局早前發表了有關核數費用的調查報告，指2010年至2019年香港上市公司的審計費用總和累增83%，年均增長6.9%；如果以每間上市公司的費用去計算，年均複合增長就只有0.9%，跑輸通脹。核數費低一直是行內的通病，我甚至認為是絕大部份問題如核數質素參差、人手不足、工時過長等情況的根源。

核數費低的主要原因是競爭激烈，Big4之中，除了PwC在大型上市公司上的核數項目有優勢、定價能力相對較高外，另外三間基本上只能靠價格戰取勝；在中小型上市公司的市場中，Big4更要面對二線會計師樓的競爭，這些二線會計師樓很多時一減價就七折起跳，我就見過一個個案，原本公司打算加價，豈料客戶一句回覆「咁我都係搵其他二線會計師啦」，最後加價不成更要減價。

為了提高議價能力，Big4近年就提倡核數附加增值服務，例如甚麼「會計財務大數據分析」之類的東西，不過在我看來就是得啖笑，試問有幾多個成功的生意人會聽一個會計佬教他分析公司表現前景做生意？現在香港市場的核數師供應過剩，為了搶生意只能自貶身價，講到尾就是自願做爛市，最後只靠壓榨員工苦苦維生，淪落到核數費要跑輸通脹。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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