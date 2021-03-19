財務匯報局公佈，就冠華國際（539）截至去年3月底的年報，及截至同年9月底的中期財報展開查訊，及對負責其審核工作的德勤會計師事務所展開調查。

冠華國際曾於今年2月22日發出公告，發現內地附屬公司新會冠華獲得9.94億元（人民幣，下同）信貸融資，惟香港管理層並不知悉該合約及信貸融資。德勤取得有關信貸報告後發現，當中部份或無計入集團先前期間的綜合財務報表內。

然而，德勤於第2份函件指出，未償還結餘的金額或超過10億元，此描述與早前函件所述並不一致。冠華董事會及審核委員會已進一步要求德勤澄清及解釋不一致的理由。

財匯局表示，收到公眾投訴，關注冠華空泛的借貸記錄，及質疑就銀行借貸的審計工作是否已適當地進行。

當局考慮到冠華的股份買賣仍在進行，遂就其年度賬目和中期賬目展開查訊，並就其年度賬目的審計展開調查，包括錯報的嚴重程度，及德勤是否按審計準則行事。

德勤是冠華國際年度賬目的核數師，就年度及中期賬目分別發表了無保留審計意見，及無保留審閱結論。

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