美國通脹可能於會於3至4月持續上升，全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，通脹率持續上升會迫使聯儲局提前加息；但諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）則認為，聯儲局不會讓美國重演1970年代式的通脹風險。

《彭博》報道，達里奧認為美國經濟的「脈搏」正在下降，「當脈搏下降時，醫生會給他注射強心針，但目前經濟反彈，通脹壓力亦正在增加。」他認為，現時的情況是「我們花出去的錢比我們的收入要多很多。」所以會擔心通脹升溫速度較聯儲局預期快，迫使聯儲局提早加息。如果通脹變成問題，加息會開始損害金融資產價格，然後便會到股市，他預料聯儲局可以容忍股市調整一成至一成半，但如果調整幅度擴大而影響到經濟，聯儲局便要取捨。

不過，克魯明則對聯儲局有信心，認為美國不會出現1970年代通脹失控的場面。他認為：「當時用了十多年時間把事情搞砸，才會到達那個關口，我們不會再那樣做了。」他亦指出，如果聯儲局認為有需要，會以「輕鬆」的工具來應對價格壓力，不會採用1970年代「嚴重不負責任」的貨幣政策。他亦表示，最差情況是消費者價格短暫上漲，拜登的救濟法案「絕對是一項重大刺激，但不是瘋狂的通脹刺激。」

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