新盤接連開賣，帶動二手樓市氣氛轉熱。上車屋苑沙田第一城，過去周末率先誕下新紀錄，39座頂層單位以紀錄呎價2.1萬元成交後，屋苑第15座錄一宗逾千萬元成交。

美聯物業黃錦瀚表示，沙田第一城15座高層A室，實用面積980方呎，建築面積819方呎，屬3房單位設有露台，業主剛以1,138萬元沽出單位，實用呎價13,895元，原業主於2016年斥資780萬元購入，是次沽出，帳面賺350萬元，升幅45%。

過去周末，該屋苑39座頂層F室連天台單位以6,16萬成交，呎價高見2.16萬元新高紀錄，本月該屋苑成交量已衝上25宗，有望挑戰今年1月逾60宗水平。

因應港鐵東沿線即將有大型新盤準備推售，中洲控股旗下毗鄰火炭站的大型住宅項目，前身是「惠康倉」有望上半年推出，市場焦點稍後或轉移至新界東。

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