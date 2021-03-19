路透IFR引述知情人士指，騰訊（700）有份投資的醫療健保服務提供商思派網絡正考慮今年下半年在香港上市，集資約10億美元（約78億港元），並已中金、海通國際和摩根士丹利為其上市安排行。

思派網絡於2014年成立，旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等多家業務公司。思派網路已進行多輪融資，騰訊是公司主要投資方，其他投資者包括平安創新基金、IDG資本、時代資本等。

去年11月，思派大藥房與騰訊醫生簽訂戰略合作協議，將向慢性病、特殊治療、罕見病及腫瘤領域的創新醫藥企業推廣騰訊醫生平台。雙方將聯合探索符合藥企、醫、患三方需求的「軟體+硬體、院內+院外、線上+線下 」一體化的疾病防控和管理模式。騰訊醫生將連結思派大藥房供應體系，提供「互聯網+慢性病復診續方+送藥上門」服務，網上問診、續方開藥、線上審方、線上繳費、處方外送等網上「一站式、零接觸」互聯網醫院服務。

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