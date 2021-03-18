跟進一下澳能建設（1183）轉型為「充電股」的進展。去年9月，澳能與西門子及本田汽車作為股東的Ubitricity達成戰略合作，於大灣區拓展充電樁業務，其後數月陸續於澳門及廣東省取得多張充電樁的建設訂單，反映轉型正持續推進。

本周一，澳能再有新刁，收購一家名為MS E.Mobi的公司49%股權。該公司為一家分銷商，為葡國快速充電商EFACEC旗下產品提供港澳獨家分銷服務。EFACEC的最新產品HV350是目前全球最快的電動車充電裝置，能夠以350千瓦大功率進行超快充電，適用於所有電動車。

究竟超快充有幾快？根據EFACEC的資料，240公里續航的充電時間只需要5分鐘，應付日常使用已足夠有餘，甚至較蔚來（NIO）換電站換一塊電池還要快，如能普及化應用，對主攻換電的車企可說是一大打擊。這項收購有助澳能獲得更全面的電動車充電設施，以及超快充的技術知識，提升核心競爭力，為日後中標更多充電項目作部署。不過，戰友宜留意，雖然發展前景及空間巨大，但目前仍屬佈局階段，何時能夠轉化為盈利仍屬未知之數，持貨宜審慎控制注碼及風險。

筆者為證監會持牌人，持有澳能建設財務權益

魏力

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