大市未見方向之，聚焦業績期好過。啱啱微盟（2013）績後股價大跌18%，下半年收入只按年增長3.4%，固然嚇親人，至於佔整體收入大約四成嘅SaaS收入按年升43%，夠唔夠撐住整體市銷率16.7倍嘅高估值？

SaaS業務低基數之下，下半年客數上升一成未夠理想，致命傷係客戶流失率同時上升。再一次證明背靠騰訊（700）嘅微盟執行能力未夠好，喺贏家全取嘅新經濟大趨勢下，執行能力唔好就有輸掉整個江山嘅風險。以近乎完美嘅估值去買有執行能力高風險嘅嘢，長線你敢唔敢博？

周四資金衝入近期反彈唔多嘅新經濟龍頭，此消彼長之下，近期強勢嘅低估值績優股回吐。豐盛服務（331）早前公佈中期業績，盈利升1.3倍，股價爆上再整固，年度化市盈率都只得3.4倍，仲有每股1.2元淨現金墊底。豐盛服務主要做機電工程同物業管理等，半年收入增14%，毛利升48%，行政開支下降之下，經營溢利升1倍，表現理想，股價亦受追捧。

豐盛服務過去收入盈利表現穩定，即使最悲觀情況下，上半年度亮麗表現完全keep唔住甚至打回原形，市盈率7、8倍都唔係貴，具備長線價值。

晉佳

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