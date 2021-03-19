二手樓市交投活躍，有個別長情業主選擇沽貨離場。由長實發展的荃灣老牌屋苑麗城花園，早在1987年入伙，當中一個山景三房單位，由一對夫婦在1987年以聯名方式一手向發展商購入，購入價僅63萬元。單位最新以790萬元沽出，原業主賬面賺價726萬元，33年間升值11倍。

中原地產黃志輝表示，二手購買力持續湧現，荃灣麗城花園新近錄得1期3座高層E室成交，單位實用面積644方呎，三房兩套間隔，享山景。原業主早於1987年11月以63.52萬元一手購入，呎價僅986元。

及後單位曾用作出租，早前一度開價900萬元，之後因應市況逐步減價，經議價後最終以790萬元獲一組同區家庭客承接自住，折合實用呎價12,267元，減幅約12%。原業主是次沽貨，賬面獲利726.48萬元，單位在33年間升值11.4倍。

同屋苑同類三房單位本月亦有成交，1座高層A室，實用面積同為644方呎，以798萬元沽，呎價12,391元。另1座高層H室，面積644方呎，以773萬元沽，呎價12,003元。

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