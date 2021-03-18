【本報訊】新盤市場持續熾熱，發展商推售新盤定價亦見亢奮。太古地產（1972）旗下灣仔星街的單幢新樓Eight Star Street，首批單位30伙，折實平均呎價高達36,936元，最平單位1,551萬元；以首批單位計，平均呎價貴絕港島分層新盤。

太古地產近年密密在灣仔收購舊樓重建，項目早前透過招標推出3伙單位的星街8號Eight Star Street最終沽兩伙。因應近期豪宅市道轉熱，發展商最新公佈該盤首張價單，涉及30伙，折實入場價由1,551萬元起，折實平均呎價36,936元，較兩年前挾臨海為賣點的海璇，首批折實呎價36,738元高出0.5%。

青衣薈藍主打開放式

太古地產住宅業務董事杜偉業指，星街8號即日起接受認購登記，並將於下周五抽籤，下周六發售。杜續指，項目早前推出3伙單位招標，其中兩伙分別以1,902萬及4,250萬元成交，可見豪宅項目仍有價有市，雖然近期有豪宅項目延緩銷售，但都對星街項目有信心。

項目首張價單涉及30伙單位，實用面積431至913方呎，價單定價由1,632.9萬至4,413.7萬元，呎價34,743至48,343元，平均呎價38,880元。4月30日前成交將會獲得5%折扣優惠，折實後售價為1,551.3萬至4,193萬元，折實呎價為33,006至45,926元，折實平均呎價為36,936元。價單入場單位為3樓B室，實用面積470方呎，價單定價1,632.9萬元，呎價34,743元。

另外，宏安發展的青衣寮肚路8號新盤，最新命名為薈藍（Azure）。宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍提供320伙，主打開放式戶，另設一房單位。項目正待批預售樓花同意書，料最快4月批出，示範單位大致完成，隨即在第二季推盤。薈藍為宏安2018年4月以8.637億元投得，每呎樓面地價8,492元。

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21 Borrett Road首推分層

新盤市場熾熱下，豪宅交投都加快，新晉亞洲樓王、長實（1113）發展的西半山21 Borrett Road昨日上載新的銷售安排，首度推出分層標準戶，下周一開始公開招標。

銷售安排顯示，21 Borrett Road加推15樓B室招標，單位實用面積2,154方呎，屬四房雙套房間隔，大廳及主人套房同向北，望維港海景及半山樓景。招標期由下周一早上9時起，即日早上11時截標，至4月1日結束。招標文件則於昨日起免費領取。