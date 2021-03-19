上月中長實（1113）以102.8億元奪得啟德跑道區，目前規劃上最後一幅住宅地皮，每方呎地價15,861元。地政總署新公佈其餘標書金額，赫然發現長實僅比次標高5億元，連中標標書計，首三份標書金額差距都約在5億元左右，競爭激烈。

地政總署宣布，啟德4E區2號地皮除中標標書金額102.8億元外，其餘四分標書金額分別為97.5、94.16、84.89999及68.08億元，首三份標書金額都相當貼近，競爭激烈。以最高可建住宅樓面62.5萬方呎計，次標及第三份標書金額每呎樓面地價，分別為15,600元及15,066元，與中標呎價15,861元相當接近。

啟德4E區2號地地盤面積11.8萬方呎，最高可建樓面面積約64.8萬方呎，其中住宅樓面面積約62.5萬方呎。地段原本為啟德跑道區上最後一幅住宅用地，同時為長實在啟德發展區首幅地段，然而上月底新一份財政預算案面世，並宣布正研究其中3幅位處啟德跑道第4區臨海地段的商業用地，將會改劃作住宅用途，變相未來啟德可能仍然有3幅更近海景的地段供應。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！