康宏環球（1019）股東會經過一輪文鬥及武鬥後，再上演法律戰，「深圳幫」昨日在股東周年大會（AGM）上聲稱的禁制令曝光，高院已於昨日頌令禁止康宏舉行會議，但康宏正式接到禁令時間將成關鍵。

《蘋果》取得「深圳幫」向法庭申請的臨時禁制令文本，顯示禁令於昨日（18日）發出，直至本月26日聆訊為止。在生效期間，禁止康宏舉行AGM，若康宏的董事以任何方式違反命令，將構成藐視法庭，而被告可作出上訴。

禁令申請人為持有康宏7.26%股權的陳佩雄，被告多達15名，包括康宏、「台灣幫」富邦蔡家透過旗下公司Eagle Legacy和Oceana Glory共持有29.98%股權，以及被指與康宏總裁吳榮輝報稱地址相同的朱曉燕。另外亦有康宏11名董事，即主席陳志宏、吳榮輝、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華和林國昌。

深圳幫、台灣幫投票權「攬炒」

據了解，深圳幫是次禁制令行動，是要反擊掌權康宏董事局的台灣幫多次「DQ」其投票權，包括指深圳幫有關股權涉嫌從不正當方式取得，正進入司法程序，但有關案件原告的小股東朱曉燕，被指與康宏總裁吳榮輝住址相同。

而深圳幫陳佩雄去年11月入稟高院控告康宏及其董事違反授信責任（Fiduciary Duty），並在其後多次舉行的股東會上，同樣以案件進入司法程序為由要求「DQ」台灣幫的股權，卻不獲台灣幫主席受理，造成不公平現像。

昨日AGM上，「深圳幫」股東的佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群，其代表律師黃啟豪表示，佳兆業前高層陳佩雄在下午5時10分已獲高院頒出臨發禁制令，禁止會議進行，但會議主席黃雪輝詢問法律建議後繼續會議。其後康宏發言人指出，在AGM完結前，並無收過任何禁制令文本。昨日AGM原表決通過業績、重選5名現有董事，以及續聘中匯安達為核數師，但康宏至今仍未公布昨日結果。本報正向康宏查詢獲得禁令的時間。

謝偉俊被冼國林喝走

在AGM亦發生一段插曲，聲稱代表小股東及支持「深圳幫」的立法會議員謝偉俊，在會議舉行20分鐘後到達會場時，被國藝（8228）主席冼國林呼喝趕走，他斥「冼國林好似成個保安阿頭咁粗暴地趕我走，話會議結束咗。」

冼國林昨晚承認，「喺現場對佢有大聲申斥，但並無講粗口，我係學武之人，中氣十足，但並唔係粗魯。」他又稱，與「正義超人」謝偉俊相識多年，眼見康宏事態發展或影響謝的形象，認為他應適可而止。

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