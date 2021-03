美國聯儲局前議息後聲明,內容跟一月那次大致一樣,值得留意的分別,是一句The pace of the recovery in economic activity and employment has moderated in recent months,今次改寫成Following a moderation in the pace of the recovery, indicators of economic activity and employment have turned up recently,語調明顯變得樂觀。

經濟預測方面,全年實際經濟增長中位數為6.5%,失業率中位數則為4.5%。至於通脹率,則預期會在今年超標,中位數達2.2%。美國經濟縱使反彈,根據聯儲局現時的政策框架,除非通脹遠高於預測,低息環境將會維持,本年甚至明年都不會加息。買入國債的量寬措施,仍會繼續。

聲明一出,股市上升,加密貨幣更是大升。股市升不難理解,加密貨幣造好就不易解釋了。一個答案,是通脹升溫,加密貨幣就成了避險工具。另一個複雜一點的答案,是零息加上量寬,資金冇啖好食,惟有尋找回報較可觀的出路,多少會流進加密貨幣。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/