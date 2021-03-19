內房遠洋集團（3377）近期積極進軍本港地產市場，去年2月以3.44億元購入旺角煙廠街25號、27號及31號一籃子舊樓物業，部署第二季推出市場，定名為「千望」（UPTIFY）。

發展商表示，千望位於旺角煙廠街31號，提供83伙住宅單位，戶型由開放式至一房間隔，實用面積約170方呎至320方呎；由於是舊契項目，毋須申請預售樓花同意書，最快今年第二季推出市場。關鍵日期為2023年3月31日，樓花期長約2年。

千望位置鄰近旺角港鐵站及油麻地站，附近對上一個新盤是奶路臣街17號Skypark，近期成交呎價約1.83萬元。

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