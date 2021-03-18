後《國安法》年代，一向敢言的毛記葵涌（1716）似乎有意改變發展方向，發公告明言要改變資金用途，減少市場推廣拓展新客，專心搞活動「圍爐」算數。毛記於2018年3月底上市，至今出了兩份半業績，第一年賺1,600萬元，第二年賺1,300萬元，第三年上半年賺1,086萬元，在政治氣氛緊張和疫情夾擊下仍展現出韌力，反映出粉絲和廣告客戶對這個品牌的愛戴。

不過，毛記也有不少美中不足的地方，首先是股價表現，公司市值最高近20億元，現時僅1.65億元，三位靈魂人物「腦細」林日曦（真名徐家豪）、阿Bu（真名姚家豪）及陳強（真名陸家俊）合共持有67.5%公司股份，平均計算，每人身家蒸發超過4億元。

其次，儘管股價不濟、盈利倒退，董事局也照加三位仁兄的人工，根據年報資料，他們的月薪由首年的10.8萬元，加至次年的11.2萬（不計強積金），未見與公司共同進退。三位創辦人的人工佔盈利近30％，以上市公司而言，算是一個不尋常的高比例。

第三點就是小股東竟然未能夠在股東會得到管理層回答問題，有違上市規則中與股東的溝通，盡碎一班小股東的心。

就算投資者多熱愛一個品牌，也應該理性看待其管治作風，一間媒體公司上市時找大凌集團（211）旗下長雄證券做保薦人、上市不夠三年更改上市集資用途、盈利倒退加高層人工、不重視小股東權益，仍持有這股票的投資者，是否應該重新審視一下，自己到底屬於理性抑或感性？

大灣區國舅爺