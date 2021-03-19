由Mojang Studios開發的Minecraft，月活躍用戶逾1.3億戶，過去十年來長駐最暢銷遊戲榜。勁敵終於出現！Roblox（NYSE：RBLX）同屬sandbox game，玩家可自由探索、創造，甚至改變遊戲規模。但論自由度、互動性及多様化，Roblox有過之無不及，靠的並非自身開發團隊，而是全開放式平台，讓充滿創意的開發者登上平台自由發揮，齊齊吸金。

Roblox為開放式平台

Roblox與Minecraft一樣，提供一個虛擬空間讓用戶自由探索，但前者放下遊戲開發角色，將創作權杖交予用戶，演變為全開放式平台。

Roblox用戶可在虛擬世界遊玩，亦可擔當開發者，利用其遊戲開發引擎Roblox Studio，自行開發遊戲供其他用戶體驗。更重要是開發者可與Roblox分成，即遊戲愈多用戶參與，便可賺得愈多。

其營運模式吸引大量用戶投身開發行列，去年底全球開發者數目達800萬人，合共創作出超過2,000萬個遊戲體驗，不單只成為Roblox的吸金利器，更重要是比起自設開發團隊更具效益。

仿傚Spotify 直接上市顯身價

Roblox剛於本月中在紐約證券交易所上市，摒棄傳統首次公開發售（IPO）形式，而是仿傚Spotify（NYSE：SPOT）及Slack（NYSE：WORK），以直接上市（Direct Listing）方式登陸資本市場。由舊股東直接配售股份予市場，不涉及發新股集資，股份亦不設禁售期。一方面可省卻詢價時間及承銷費，更重要是顯示出管理層對企業的信心，無需中介人於掛牌後護航。

按Roblox的上市參考價每股45美元及6.52億股流通股份計，市值近300億美元。3月10日首日掛牌大收旺場，以69.5美元收市，較參考價高出54.4%。相當於企業市值逾450億美元，超越Electronic Arts（NASDAQ：EA）、Take-Two（NASDAQ：TTWO），直逼龍頭Activision Blizzard（NASDAQ：ATVI）。

去年收入勁升82%

如同大部分初創企業，Roblox仍未有錢賺， 過去三年淨虧損分別8810萬、7100萬及2.53億美元。不過，收入正高速增長，由2018年的3.25億美元，增至2019年的5.08億美元，增幅56%；去年再大升82%，至9.23億美元。自由現金流更強勁，三年來分別3500萬、1450萬及4.11億美元。

2020年用戶投入時間（hour engaged）達306.01億小時，按年增加124%。來自經營業務的現金淨額達5.24億美元，大幅上升429.2%。

去年受惠宅經濟效益，反觀疫苗面世，限制措施可預期逐步放寬。管理層對今年展望預測亦相對審慎，料首季日活躍用戶介乎3760萬至3960萬戶，按年增加59%至68%；但第二季日活躍用戶增幅將顯著放緩至介乎3%至9%，即3,450萬至3,630萬戶。綜合2021年全年，預測日活躍用戶介乎3460萬至3640萬戶，按年增加6%至12%。

宅經濟效益減弱成隱憂

收入方面，預測首季介乎3.2億至3.35億美元，上升98%至107%。第二季增幅將放緩至介乎75%至86%，即3.5億至3.72億美元。綜合全年收入介乎14.4億至15.15億美元，上升56%至64%。

預計2021年用戶投入時間將只會維持306億小時。來自經營業務的現金淨額回落至3.3億美元，按年減少37%，當中包括直接上市的相關開支5,100萬美元；撇除的話，跌幅約27%。

縱使管理層相信，遊戲平台可吸納較高年齡階層，地域上會進一步在西歐及東亞市場擴張，有信心2022年業務增長會再次提速。惟今年增速放緩是事實，加上掛牌後彈升，因此即使看好其前景也應分注買入，若股價下跌才進一步收集。

梁耀康

Facebook: hkmoneyclub

利申：本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

HK MoneyClub是獨立機構，專注為投資者提供投資港股、美股及理財相關資訊及建議。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！