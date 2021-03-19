鮑威爾強調2023年前不會調整利率，並維持每月1200億美元買債力度，美國十年期債息進一步突破1.7%，然而，市場似乎無咁恐慌，投資者係咪已經習慣咗債息上升？對債息免疫？大市係咪可以睇返好啲？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

午市急CALL︳債息免疫？古天后、唐牛同你傾投資部署

日期：3月19日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

蘋果YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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