鮑威爾強調2023年前不會調整利率，並維持每月1200億美元買債力度，美國十年期債息進一步突破1.7%，然而，市場似乎無咁恐慌，投資者係咪已經習慣咗債息上升？對債息免疫？大市係咪可以睇返好啲？
想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。
午市急CALL︳債息免疫？古天后、唐牛同你傾投資部署
日期：3月19日（五）
時間：15:15PM – 15:45PM
主持：Willa
嘉賓：證監會持牌人古天后
嘉賓：蘋果專欄作家唐牛
直播網址
蘋果YouTube https://www.youtube.com/
果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel
-----------------------------
掌握理財智慧 感受生活品味
investMAN全新網頁 優雅登場
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！