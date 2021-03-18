【打工皇帝 三之三】

被外界稱為「狂人」的恒大（3333）董事長許家印，以超級工作狂見稱，作為狂人的頭馬，能耐並非常人能及，他就是內房界的打工皇帝——夏海鈞。

與許家印走過低谷

今年57歲的夏海鈞出生於哈爾濱，縱然其沒有外地升學或工作背景，但在2009年招股文件中，申報為加拿大籍。他畢業於廣州暨南大學，原為高級經濟師，曾以常務副總經理身份，帶領中信集團旗下地產公司中信華南東莞公司，由寂寂無名發展成東莞市龍頭企業，至2007年空降成恒大總裁。當年許家印身邊有不少老臣子，惟他認定夏是難得人才，內媒更傳他曾「三顧草廬」，「如果你願意來恒大，可以先做董事局副主席、常務副總裁，如果你有能力，三個月後，我就把總裁位置讓給你」，結果其時真的順利升任。

許家印自傳曾稱，「恒大一年做別人三年的工作」，要求員工上下變成工作狂，開會至凌晨2、3時是等閒事，更要求員工於電話響三聲之內接聽，否則罰款2萬元。不過，成為年薪過億元的房企總裁前，他亦要與許家印走過一段事業低谷期。夏海鈞加入公司初期，2008年遇上恒大首次上市「撻Q」，當時資金缺口近150億元，內地多個地產項目被迫停工，董事會隨即對夏提出質疑，要求罷免其總裁職務，惟許未有答允。

當時到處撲水的許家印，在英皇主席楊受成引薦下，搭上新世界（017）創辦人鄭裕彤，一年內每周來港與彤叔吃飯及打牌，其餘鐵腳包括「鋤Dee會」的劉鑾雄、張松橋、楊受成及何柱國，夏海鈞亦跟隨老闆中港兩邊走，終獲一眾富豪投資。2009年恒大成功上市時，夏海鈞與彤叔手拖手出席上市推介會，可見其有方法冧掂老闆。

除與老闆共患難，他亦讓恒大從廣州龍頭再走向全國化，透過制定賣樓策略，包括進軍中國三線城市、提供全國賣樓折扣優惠、實施「無理由退房」政策，於2016年超越萬科成為全國銷售冠軍。

高峯期年薪達3.6億

隨着銷售成績大躍升，夏海鈞人工水漲船高，由加盟恒大翌年年薪僅495.6萬元人民幣，至2017年高峯期達2.98億元人民幣（約3.6億港元），薪水暴增30倍；2019年他透過行使恒大認購權，沽貨套現約11億元。身家豐厚的他不吝嗇投資，2019年斥1.56億元買入北角柏傲山頂層複式單位，2020年則以個人身份斥5.5億元領投恒大物業（6666）。