聯儲局維持利率不變，早已是市場共識，10年期債息升破1.6厘，市場恐聯儲局收水，可是正如王弼一向強調，對有錢人呵護備至的聯儲局又送大禮，保證2024年前不加息。我多次重申，聯儲局早已經把息口和通脹斬斷關係，市場害怕實質通脹猛升而拋售長債，如果長債急升令科技股大跌，聯儲局派定心丸不加息，如果都不管用，就會引入孳息曲線管理機制，印更多錢買長債，實質通脹繼續升，市場又拋長債……如此這般，陷入惡性循環。一言蔽之，唔買股票真大鑊。

本欄力推的石油股，因為累積升幅已巨，市場亦開始出現一些對油價不利的消息，令油價受壓，間接影響油股的短期走勢。但讀者須留意，油企的盈利增長不需油價日日升，不少油企只要油價企穩50美元以上，已經有可觀的盈利，有耐性的投資者，只要留意油價長期水平，不用因油價兩三元的波幅便急急把持貨沽掉，除非油組突然開大水喉泵油，則另作別論。

另外，美加樓市熾熱，帶動建築相關行業，如果想在美加樓市獲利，又不想隔山買牛（外國買樓收租成本很高，非常麻煩），可以考慮Home Depot（HD）。

今次樓市升勢主要集中在獨立屋，獨立屋年年要花費巨額搞維修搞花園，難免要進貢給HD一類公司。其實每年因人口上升、房屋折舊，HD的盈利穩步上升，是一隻只會買貴不會買錯的股票。

不過自去年8月見298美元歷史高位以後，半年來不只沒有升幅，還曾在月初跌至246美元，隨後反彈，周三收市見280美元，過去5年和10年，HD股價以年率15%和22%增長（未計股息），有閒錢又想穩陣的投資者，在通脹升溫的環境下，應棄債券買HD。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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