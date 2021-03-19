樓價走勢反覆，反映本港二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報178.59點，按周微跌0.16%。新界西樓價按周彈升2.11%，創32周新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL_Mass最新報169.37點，按周升2.11%，升幅是8周最大，兼創32周新高。上一次新界西指數創短期高位，是今年1月份，指數由163點單周急升至167點水平，是第四波疫情後，四區中首個反彈的指數，反映用家主導下，新界西樓價率先上揚，帶領CCL尋底成功，進入反覆向上的局面。

今周新界西指數再創短期新高，連升2周，兼升幅顯著，上周升1.32%，今周擴大至2.11%，兩周累升3.45%，有跡象顯示樓價進入新一輪升浪，整體樓價走勢繼續由新界西帶領。

九龍CCL_Mass報175.78點，按周升0.06%，連升4周共4.15%，兼創10周新高，升勢顯著。 港島CCL_Mass報184.08點，按周跌2.28%，連升2周後正常回軟。 新界東CCL_Mass報187.61點，按周跌0.36%，連跌3周共2.16%。

中原城市領先指數CCL最新報178.59點，按周跌0.16%。中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報181.04點，按周跌0.17%。CCL(中小型單位)報179.05點，按周跌0.04%。CCL(大型單位)報176.22點，按周跌0.82%，上周急升後繼續高位企穩。CCL三大整體指數今周齊跌，但跌幅輕微。 CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)分別跌0.16%、0.17%及0.04%，顯著少於上次齊跌的0.24%、0.40%及0.29%。

近7周計，CCL三大整體指數齊升5周，齊跌2周，齊升多於齊跌，呈反覆向上走勢。7周計，CCL累升2.03%、CCL_Mass累升1.94%、CCL(中小型單位)累升2.22%，即5升2跌相抵後仍錄得明顯上升，樓價走勢反覆向上。

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