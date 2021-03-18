美國十年期國債孳息率連日走高，年初至今從0.9%水平升至1.7%水平，大幅飆升逾80%，引致股市波動。歷史數據顯示，疫情前的債息水平於1.5%至2%。以現時的水平，即表示市場對經濟活動會回復到疫情前有樂觀看法，繼而引起對通脹的擔憂。我們認為市場對這個憂慮是過早的。

自去年尾美國政府的1.9萬億巨額支出方案和疫苗推出後，資金由增長型股輪動到價值型股。這兩個因素同時推動了市場對通脹重臨的憂慮。過往數據顯示，當通脹在1%至3%水平時，通脹與標普500指數呈正面關係，標普500指數年度化的平均每月回報可達12.2%至13.7%。若以此推斷，現時的通脹率將對風險資產有利，總體股市應有正回報。債息上升是早已預期的風險，只是市場的過早憂慮令股市波動加劇。

若果聯儲局不出手干預最近的孳息率上升，這應該對再通脹交易（reflation trade）有利。疫苗的推出令資金在板塊之間輪動，本來滯後的能源和金融股，受經濟活動帶動需求回升和利率上升的預期驅動。反之，在大流行期間以來一枝獨秀的科技相關板塊出現回吐。綜觀這個現象，板塊之間的差距收窄，令整體市場升幅更為平均，亦是預示更廣泛升勢的健康迹象。

總括而言，債息不會無限走高，飆升的幅度亦有限。在整體經濟基本面沒有改變的情況下，我們繼續看好美國和亞洲（除日本）股市。

星展香港投資總監辦公室（北亞區）