由強推《港區國安法》到閹割香港選舉制度，政治動盪令本港繼八九民運、九七回歸，再三出現移民潮。香港民意研究所最新調查顯示，超過6成受訪者對香港未來的政治環境和享有的個人自由沒有信心，有逾2成人更計劃永久離開香港，當中包括非民主派支持者。有學者直言，「係一個唔好嘅訊號」，並預計今次移民潮，港人不會回流，「因為（香港）政治、言論空間已不同」。

香港民研「我們香港人」計劃首次進行有關香港移民潮的民意調查。調查於本月15至18日於網上進行，透過電郵接觸民研群組成員，是次設有6條問題，獲5,697名12歲或以上的香港市民回應。

有65%受訪者表示對香港未來政治環境無信心，約21%受訪者表示有計劃永久離開香港。若以香港有約740萬人口計算，21%即有約150萬人計劃永久離開香港。雖然當中有約69%受訪者稱沒有計劃永久離開香港，但有42%表示若情況變差至不能接受，就會設法離開。

對於香港未來的政治環境，有95%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心，合計為65%；對於香港人能否在未來享有個人自由，有93%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心，合計為63%。對於經濟前景，有72%民主派支持者及37%非民主派支持者表示無信心，合計為52%。

對中國大陸未來的政治環境，有87%民主派支持者表示無信心，非民主派支持者方面，44%表示有信心，12%表示「一半半」，36%表示無信心。整體而言，28%表示有信心，8%表示「一半半」，58%表示無信心。

移民計劃方面，有30%民主派支持者稱有計劃永久離開香港，但當中19%未有準備；其餘55%未有計劃者中，有42%表示如果情況變差至不能接受，就會設法離開。

另外，80%的非民主派支持者未有計劃離港，但當中有43%表示如果情況變差至不能接受，就會設法離開。

調查再問受訪者哪一方面的情況變差，最會促使他們設法永久離開香港。民主派支持者中，52%選擇個人自由，27%選擇香港政治，6%選擇個人生活水平，9%認為「不知道或很難說」。

非民主派支持者中，有25% 選擇個人自由，17%選擇家人前途，16%選擇個人生活水平，19%認為「不知道或很難說」。

學者：非民主派對中國政治環境未表示信心屬罕見

中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示，過去幾年本港政治環境變化，香港人下一步如何抉擇值得關注。而今次調查結果也很清晰，港人對香港未來的政治環境、個人自由及經濟前景等較為悲觀，尤以民主派支持者為甚，但是否促使他們移民的主因，仍需作進一步分析。他亦指，民調反映不足一半的非民主派支持者對中國政治環境有信心，在本地相類調查是較少見。

葉國豪續指，調查反映，有21%受訪者有計劃移民，即使是非民主派支持者中，亦有14%有計劃移民，「係一個唔好嘅訊號」，因人才流失會影響經濟發展，惟政府視乎不太重視。他說，香港本身是移民社會，每有政治動盪如八九民運及九七回歸等，都會出現移民潮。他指出，九七移民潮主因之一，是港人擔心兩地經濟制體不同，然而2003年前的香港相對穩定，中央插手也較少，「香港仲係香港」，故不少港人回流。

他認為，經歷2003年7.1遊行後，港人意識到要鞏固核心價值，包括個人自由、言論自由以至公民參與等，惟過去10年，「都比想像中差得遠」。他強調，移民是一個痛苦的決定，因要離開自己的家庭、職業，「係人生好大轉變」，但從今次調查可見，新一波移民潮或跟之前不一樣，港人移民後未必會回流，「因為政治、言論空間已不同」。

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國認為，昔日的香港雖沒民主，但有自由，當下香港非旦沒民主，在《港區國安法》下，自由更被低氣壓籠罩，促使民主派及非民主派支持者都選擇永久離開香港。他又指，調查反映非民主派支持者對未來香港的政治環境和享有的個人自由沒信心，也反映非民主派中可能有不同光譜，內部出現支離破碎甚至分裂狀態。

香港民研經理（數據科學）戴捷輝則指，受訪者對未來前景沒信心與計劃永久離開香港，兩者沒必然關係，即使有14%非民主派支持者表示有計劃永久離開香港，但會否是移居大灣區，這次調查未能反映。

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