本港疫情有反彈趨勢，《彭博》引述一名國際投行高層指，如果香港長期維持現行的隔離檢疫政策，公司不得不考慮將部份交易員，轉移至其他金融中心。另一間國際金融公司的管理層亦擔心，隨着疫苗加快推出，其他城市陸續放寬封關限制，倘若香港繼續現行檢疫措施，將不利他們挽留及吸引海外人才。政務司司長辦公室未回應事件。

該國際投行高層稱，公司擔心一旦員工或其家屬是確診者的密切接觸者，即使檢測呈陰性，亦要入住檢疫中心兩星期。雖然部份酒店屬香港指定檢疫地，但房內設施不足、Wi-Fi連接亦差，交易員與團隊會突然中斷聯絡。

報道又引述知情人士透露，有來自本地金融業的企業及團體，正草擬一封信件，呼籲香港政府參考國際上最佳的抗疫方法，並應就疫情政策提出明確的路線圖。有傳特區政府今日將與國際商會和其他業界組織召開會議，簡介疫情最新情況。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，「對於美國商界來說，隔離非常令人沮喪，我們希望政府感覺安全時，會改變目前措施」。

在新加坡，只有密切接觸者家中環境無法進行隔離，才會被安排到指定檢疫中心；日本則建議檢疫呈陰性的密切接觸者，在家隔離14天。

香港對入境旅客的規定亦比其他金融中心嚴格，包括從中國以外其他國家抵港人士必須入住指定檢疫酒店強制檢疫21天，反觀上海只要求隔離14天，新加坡更容許在家隔離。目前香港累計確診病例11,351宗，遠低於新加坡等其他主要貿易樞紐的水平。

URSUS Fitness群組累計132人染疫，而且蔓延金融界，中環滙豐總行共有3名員工確診，該行被納入強制檢測公告，周三（17日）起已關閉；法國巴黎銀行、瑞士信貸等亦有員工中招；另外，告羅士打大廈、公爵大廈、怡和大廈、遮打大廈等金融區大樓均失陷，有租戶員工確診，摩根士丹利、花旗、渣打等亦有疑似確診，部份員工要在家工作。早前政府突襲圍封半山區，分別將西營盤一帶及半山區帝景園列為「受限區域」，又要求中半山一帶住宅大廈強制檢測。

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