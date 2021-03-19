【下午4時】

美國總統拜登上任後的中美高層首次面對面會談，雙方火藥味甚濃。美國十年期國債債券孳息率跌2.61%，至1.684厘。歐洲股市早段跌，美國三大指數期貨升，納期最新升77點或0.61%，報12,857點；道期升36點或0.11%，報32,801點；標期升11點或0.28%，報3,917點。

德國DAX指數跌0.46%；英國富時100指數跌1.11%；法國CAC40指數跌0.65%；意大利富時MIB指數跌1.09%。

「女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest主要持倉盤前個別發展，Roku（ROKU）跌0.13%。Tesla（TSLA）升1.51%； Square（SQ）升1.09%；Teladoc Health（TDOC）升0.38%；Spotify（SPOT）升0.27%。

中概股盤前回升，富途（FUTU）升2.06%，老虎證券（TIGR）跌0.91%；拼多多（PDD）升0.48%；貝殼找房（BEKE）升0.35%；蔚來（NIO）升1.42%。

即將在香港第二上市的百度（BIDU）盤前跌0.51%；B站（BILI）跌0.22%。新股塗鴉智能（TUYA）跌2.04%。

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